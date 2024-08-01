Камни для улицы, ведущей к Храму: в Иерусалиме завершаются раскопки древней каменоломни

В индустриальной зоне Ар Хоцвим в Иерусалиме в ходе раскопок была обнаружена огромная каменоломня, датируемая первым веком до н.э. – первым веком н.э. – концом периода Второго храма. Площадь раскопанной территории составляет 35000 квадратных метров. Очевидно, здесь располагалось несколько таких каменоломен. На это указывает и название района - "гора камнетесов".

Археологи обнаружили множество строительных камней различного размера с высеченными вних канавками, используемыми, чтобы отколоть камни от каменной породы. "Тут есть и огромные плиты 2,5 на 1,2 метра, глубиной до 40 сантиметров. Их масса достигает 2,5 тонн", – рассказывают руководители раскопок Михаил Чернин и Лера Шилов.

По мнению археологов, эти камни могли быть предназначены для массивных строительных работ, проводившихся в Иерусалиме в правление царя Ирода Великого (37-4 года до н.э.) Крупнейшим их этих проектов было реконструкция Храма и расширение площадки Храмовой горы. Строились укрепления и дворцы – также укрепленные. Продолжили строительство и наследники царя. Так, при его внуке Ироде Агриппе была возведена третья городская стена.

"Можно предположить, что часть камней использовалась для мощения улиц. В ходе раскопок в Граде Давида была обнаружена так называемая улица паломников, датируемая тем же периодом. Выяснилось, что использованные там камни и по размеру, и по геологическим характеристикам совпадают с этой каменоломней", – говорят археологи.

В ходе раскопок была обнаружена также каменная посуда, всегда сохраняющая ритуальную чистоту. Ученые еще не определили, была ли она изготовлена здесь или же ее привезли, поскольку ритуально чистая посуда требовалась камнетесам.

Проводимые здесь раскопки – спасательные, перед возведением офисного здания компании Vitania, которая и финансирует работы. Предполагается, что часть внушительного комплекса будет оставлена и станет свободной для посещения.