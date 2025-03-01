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Наука и Хайтек

Употребление винограда улучшает здоровье мышц

Исследования
время публикации: 01 марта 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 09:58
Употребление винограда улучшает здоровье мышц
Wisam Hashlamoun/Flash90

Длительное потребление винограда оказывает положительное влияние на здоровье мышц как мужчин, так и женщин.

Исследование, проведенное Университетом Западной Новой Англии, показало, что ежедневное потребление винограда существенно влияет на экспрессию генов в мышцах, с более выраженным эффектом у женщин, в результате чего мужские и женские мышечные характеристики становятся более схожими на метаболическом уровне. Работа предполагает, что включение винограда в рацион может изменить экспрессию генов в мышцах, что открывает возможность использования этого продукта в качестве новой стратегии питания для поддержания мышечной массы и функции.

Эксперимент с потреблением двух порций винограда в день показал, что гены, связанные с сухой мышечной массой, продемонстрировали повышение активности, в то время как гены, ассоциированные с дегенерацией мышц, снизились, что свидетельствует об улучшении мышечной функции. Результаты указывают на возможное применение винограда для борьбы с возрастной потерей мышечной массы, так как 10-16% пожилых людей страдают от саркопении – состоянием, характеризующимся прогрессирующей и генерализованной утратой мышечной массы.

Исследование подчеркивает, как нутригеномный подход, например, регулярное потребление винограда, может быть дополнением к традиционным методам поддержания мышц, таким как физические упражнения и высокобелковые диеты.

Наука и Хайтек
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