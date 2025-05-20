Объявлен первый лауреат премии "Коллера Дулиттла" за работы по языкам животных

Фонд Джереми Коллера и Тель-Авивский университет объявили о присуждении малой премии "Коллера Дулиттла" за исследования языка животных. Награжденная работа исследует язык дельфинов.

Год назад был объявлен научный "Конкурс Коллера Дулиттла". Организаторы конкурса предложили ученым представлять работы, посвященные языкам животных. Большой приз составляет инвестицию $10 миллионов или денежную премию в размере $500 тысяч. Большой приз предполагает, что предложенная технология позволит животному общаться с человеком и не замечать того, что происходит общение с человеком, а не с животным. Это трудная и масштабная задача, поэтому организаторы решили ежегодно присуждать малую премию в размере $100 тысяч за продвижение в исследовании языков животных.

В шорт-лист "Конкурса" в 2025 году вошли четыре работы ученых из США, Германии, Франции и Израиля. Малая премия присуждена международной команде, которую возглавила Лаэла Сайиг из Океанографического института Вудс-Хоул, США. Работа посвящена языку сообщества дельфинов-афалин в Сарасоте, Флорида. Исследование доступно на сервере препринтов bioRxiv.

Ученые анализировали так называемые несигнатурные свисты, которые составляют примерно 50% сигналов, производимых дельфинами. Несигнатурные свисты отличаются от лучше изученных сигнатурных, которые представляют собой вокализацию, похожую на имя.

Сайиг говорит: "Пятидесятилетнее исследование дельфинов Сарасоты собрало обширную библиотеку вокализаций. Благодаря этому мы можем изучать свисты, которым до сих пор уделялось мало внимания. Наша работа показывает, что эти свисты потенциально могут функционировать как слова".

Исследование-победитель выявило различные свисты, используемые дельфинами для общения. Используя эксперименты в дикой природе, команда показала, что в ответ на один из сигналов дельфины стараются уплыть, то есть они слышат сигнал тревоги. Ученые обнаружили, что другой свист похож на вопрос: он звучит в незнакомой ситуации.

По словам Джереми Коллера, основателя "Конкурса", "люди делят эту планету с миллионами других видов, но слишком долго мы общались только между собой. Конкурс направлен на то, чтобы изменить это, поэтому я воодушевлен увлекательной работой, которую проделали Лаэла и ее команда по изучению коммуникации дельфинов".