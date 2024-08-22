Получены первые подтверждения, что киты слышат друг друга на расстоянии более ста километров

Международная группа ученых под руководством Университета Хоккайдо (Япония) показала, что киты синхронизируют свои действия на расстояниях более ста километров. Ученые предполагают, что такая синхронизация происходит с помощью акустического канала связи.

Ученые давно знают, что киты издают характерные звуки. Эти звуки называют "песнями китов" и они распространяются на очень большие расстояния. Но до сих пор не было подтверждений, что киты согласуют свое поведение, общаясь по акустическим каналам.

В работе, опубликованной в журнале Physical review research, впервые описывается синхронизированное поведение китов, которое, вероятно, связано с их акустическим общением.

Звук в воде распространяется гораздо быстрее, чем в воздухе. Его скорость составляет примерно 5400 км/ч. Но чтобы распространяться далеко, звук должен быть низким, то есть длина волны должна составлять несколько метров. Чтобы источник был способен генерировать настолько длинные волны, он сам должен быть "длинным", его размер должен превышать длину генерируемой волны.

Гренландские киты – это крупные животные, их длина достигает 20 метров. Они живут в полярных районах Северного полушария и, в отличие от других китов, практически никогда не опускаются в низкие широты.

Группа ученых, которую возглавил Евгений Подольский из Университета Хоккайдо, анализировала данные нескольких исследований гренландских китов, обитающих в основном в заливе Диско Бэй, Западная Гренландия. За период с 2008 по 2018 годы была проведена серия экспериментов по мечению 12 китов, к которым удалось прикрепить радиодатчики. Меченых китов отслеживали в общей сложности 144 дня. Частота измерений составляла 1 герц, то есть раз в секунду. Ученые регистрировали перемещения и погружения китов.

Подольский и его коллеги, обрабатывая данные наблюдений, выделили пару китов, которая их удивила. Самка и второй кит, чей пол установить не удалось, ныряли синхронно. Их "синхронное плавание" продолжалось многие дни. Началось оно, когда киты были достаточно близко – примерно в пяти километрах друг от друга. Оно продолжалось пока расстояние между китами не достигло 130 километров. Звук такое расстояние проходит примерно за минуту. Когда расстояние между китами еще выросло, синхронизация пропала. Но когда киты сблизились, – она восстановилась.

Ныряли киты почти одновременно. Но выныривали в разное время, поскольку глубина погружения была разной. Ученые выдвинули гипотезу, что киты синхронизировали свои действия, общаясь по акустическому каналу. Попросту говоря, "перекрикивались".

Есть и другие предположения, объясняющие синхронные действия китов. Возможно у них точно совпадали метаболические циклы (то есть им одновременно вдруг обоим хотелось есть) или настолько похожи были экосистемы океана, в которых они плавали (на расстоянии 130 км). Но по мнению ученых, эти объяснения менее вероятны.

Выводы ученых – осторожные. Они пишут, что необходимо больше меченых китов и более точные наблюдения, тогда мы сможем сказать что-то более конкретное о такой удивительной синхронизации.

В заключение ученые приводят следующий пример: двое маятниковых часов, висящих на одной стене, постепенно начинают качаться синхронно в отличие от часов с подвижной базой. Это заметил еще Гюйгенс в 1665 году, но убедительное объяснение этого явления было получено португальскими физиками только в 2015 году. Но ученые надеются, что задача синхронизации китов, все-таки будет решена быстрее.