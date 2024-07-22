Улыбайтесь, это полезно для сердца: мозг помогает лечению инфарктов

Ученые из Хайфского Техниона показали, что активация системы вознаграждения мозга может ускорить выздоровление после инфаркта миокарда.

Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research.

Хорошо известно, что эмоциональное состояние влияет на состояние сердца. Например, это происходит при так называемом "синдроме разбитого сердца" – остром стрессе, который похож на сердечный приступ, но без признаков закупорки коронарных артерий. Точно так же положительные эмоции помогают выздоровлению после сердечного приступа.

Но физиологические механизмы, лежащие в основе связи сердца и мозга, до сих пор неясны. Теперь, благодаря работе ученых Техниона Аси Роллс и Лиора Гепштейна, многое становится понятным.

Сердечные приступы возникают, когда приток крови к сердечной мышце (миокарду) затрудняется из-за частичной или полной закупорки коронарной артерии. Если в миокард долго не поступает кислород, начинается некроз и рубцевание тканей и снижается способность сердца перекачивать кровь.

Но существуют доказательства того, что эмоциональное состояние может влиять на течение заболевания и выздоровление после острого инфаркта миокарда. Исследование Техниона показало связь между психическим состоянием и результатами восстановления после сердечного приступа.

Система вознаграждения в значительной степени активируется за счет высвобождения дофамина в вентральной покрышке мозга (VTA). Позитивные ожидания и мотивация стимулируют нейроны VTA. Исследования Техниона показали, что активация дофамин-производящих нейронов у мышей модулирует иммунную активность за счет регуляции симпатической нервной системы.

Активное вмешательство в работу системы, производящей дофамин, после инфаркта привело к благоприятной модуляции иммунного ответа в поврежденном миокарде, активному образованию кровеносных сосудов и, как следствие, улучшению работы сердца. Мыши быстрее восстанавливались и лучше себя чувствовали.

В настоящее время существует много методов стимуляции системы вознаграждения, в том числе и у людей. Этого можно добиться с помощью доступных неинвазивных средств, включая лекарственные препараты и фокусированный ультразвук. Поэтому научное открытие исследователей Техниона имеет прямые клинические последствия для лечения сердечных приступов.