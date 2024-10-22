Ученые показали, что крысы ориентируются в темноте по движению воздуха

Как грызунам удается так ловко ориентироваться в туннелях, трубах или темных помещениях, несмотря на то, что они не могут полагаться на зрение?

С помощью симулятора движения исследователи из Университета Бар-Илана обнаружили, что крысы полагаются не на зрение, а на поток воздуха.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые пишут, что восприятие собственного движения – жизненно важный навык для всех видов животных. Это мультисенсорный процесс, который связан с восприятием двух разных тип сигналов: инерционных (основанных на положении тела) и относительных (связанных с окружающей средой).

Собственное движение изучалось у человека и нечеловекообразных приматов, но почти не изучалось у грызунов, а у них есть интересная специфика, касающаяся обработки сигналов окружающей среды.

Ученые разработали симулятор движения грызунов с использованием двух синхронизированных роботизированных рук. Симулятор генерировал инерционные сигналы (например, покачивающуюся платформа, которая воздействует на чувство баланса), инерционные и относительные сигналы движения.

Восемь крыс были обучены задаче различения направления движения. И здесь ученых ждала неожиданность: оказалось, что при восприятии своего движения крысы в значительной степени полагаются на воздушный поток, при этом оптические сигналы не столь важны – крысы ориентировались в темноте почти так же точно и быстро, как и на свету. Но, когда воздушные потоки перекрывали, крыса терялась. Первая идея была в том, что животное анализирует поток с помощью усов, но и это не подтвердилось. Восприятие воздушного потока, вероятно, происходит с помощью кожного покрова, но как именно мозг обрабатывает эти сигналы – пока непонятно.

Соавтор работы профессор Адам Зайдель говорит: "Полученные результаты подчеркивают важность воздушного потока в восприятии собственного движения и заставляют задуматься о том, насколько этот сигнал важен для других видов, включая человека".

Профессор Зайдель добавляет: "Воздух окружает нас повсюду и часто остается незамеченным. Обычно мы не думаем о том, что воздух – это важный сигнал для восприятия собственного движения в пространстве. Но, учитывая новые результаты, воздушный поток, вероятно, играет более важную роль в восприятии и навигации, чем считалось ранее".

Зайдель и его команда надеются глубже изучить механизмы мозга, которые отвечают за эти функции.