Микророботы предлагают новое решение для лечения бесплодия

Микровинты с магнитным приводом, использующие роботизированные технологии, представляют собой инновационный метод для лечения непроходимости маточных труб.

Около 186 миллионов людей по всему миру сталкиваются с бесплодием, при этом непроходимость фаллопиевых труб является причиной 11-67% случаев женского бесплодия. Команда ученых из лаборатории магнитных мягких микророботов SIAT разработала новое решение, основанное на использовании роботизированного микровинта с магнитным приводом, для терапии непроходимости фаллопиевых труб.

Микроробот выполнен из светочувствительной смолы и покрыт тонким слоем железа, который придает ему магнитные характеристики. Когда на него воздействует внешнее магнитное поле, робот начинает вращаться, что создает поступательное движение, позволяя ему перемещаться по стеклянному каналу, имитирующему фаллопиеву трубу. Этот робот эффективно устраняет препятствие в виде клеточного кластера, расположенного в канале, имитируя типичную закупорку в женской репродуктивной системе.

SIAT оснащен винтообразным корпусом со спиральной структурой, центральной цилиндрической трубкой и дисковым хвостом. Спиральная структура играет ключевую роль в движении, а дисковый хвост способствует стабилизации робота. При вращении винта создается вихревое поле, которое помогает устранять непроходимость фаллопиевых труб, обеспечивая более эффективную очистку от засоров.

В ходе испытаний робот SIAT показал высокую эффективность. В будущем, надеются ученые, они смогут усовершенствовать свою разработку и сделать микроробота более продвинутым. Также они планируют провести испытания робота на моделях изолированных органов и использовать системы визуализации in vivo для мониторинга движения и местоположения микроробота в реальном времени.