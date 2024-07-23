У акул в районе Рио-де-Жанейро выявлено необычно высокое содержание кокаина

Ученые Фонда Освалду Круса провели у побережья Рио-де-Жанейро исследование, призванное установить концентрацию кокаина в мышцах и печени водящихся в этом районе длиннорылых акул. Как рассказывает канал BBC, концентрация оказалась в 100 раз выше, чем у других морских обитателей. Это первое подобное исследование в истории.

Эксперты предложили два возможных объяснения. Возможно, наркотик попадает в океан с отходами жизнедеятельности жителей Рио или с водой из подпольных лабораторий. Еще одну версию, что кокаин был потерян или выброшен за борт наркоторговцами, биологи считают менее вероятной.

Отмечается, что все самки ожидали потомства, однако у ученых не было способа установить концентрацию наркотиков у новорожденных рыб. Отметим, что длиннорылые акулы живородящие.

Ученым также предстоит выяснить, как влияет наркотик на жизнедеятельность рыб. Предыдущие исследования указывают, что животные, как и люди, испытывают наркотическое опьянение.