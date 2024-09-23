Ученые превратили клетки кожи панды в стволовые клетки: это открытие может помочь спасти вид

В настоящее время в дикой природе обитает около 1800 больших панд (бамбуковых медведей, Ailuropoda melanoleuca). Уже много лет животные находятся под угрозой вымирания, а ученые десятилетиями ищут способ, как спасти уникальный вид. Недавнее открытие дает надежду на то, что исчезновение панд удастся предотвратить, пишет журнал Science.

Ученые впервые взяли обычные клетки кожи у панды и превратили их в стволовые клетки. Наличие этого типа стволовых клеток, которые можно заставить стать любой клеткой в ​​организме, может помочь исследователям остановить сокращение поголовья больших панд и разработать методы лечения их болезней.

Для получения стволовых клеток команда исследователей сначала поместила некоторые гены, известные как перепрограммируемые взрослые клетки, в клетки кожи вместе с небольшими молекулами РНК. Из-за того, что панды находятся под строгой защитой, получение половых клеток животных было затруднено. Кроме того, осталось слишком мало панд, чтобы надежно получать яйцеклетки от недавно умерших животных.

Следующая цель команды – создание первичных зародышевых клеток из стволовых клеток. Но помощь в размножении панд с помощью технологий – не единственная цель. Плюрипотентные стволовые клетки могут использоваться в диагностике и лечении заболеваний. В конечном итоге, исследователи надеются, что их открытие поможет расширить популяцию больших панд и сделать ее более здоровой.