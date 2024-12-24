ИИ-модель израильского стартапа ускоряет досмотр в аэропортах и на вокзалах

Израильский стартап SeeTrue разработал технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая ускоряет процесс досмотра. Технология уже внедрена более чем на 100 контрольно-пропускных пунктах в десяти странах.

Когда вы входите на железнодорожную станцию в Израиле, то кладете вещи на ленту. Пока вещи двигаются по ленте, происходит их рентгеновское сканирование, которое показывает сотруднику службы безопасности содержимое вашего рюкзака или чемодана. Так вот – в этот момент вас проверяет искусственный интеллект.

ИИ-модель, разработанная стартапом SeeTrue, установлена почти на всех станциях в Израиле и во многих торговых центрах. Модель обучена на рентгеновских изображениях и способна отличать действительно опасные предметы от безобидных. Это не всегда просто, поскольку рентгеновские снимки – это двумерные изображения трехмерных предметов. Модель SeeTrue понимает, что изображено на экране – пуля или металлическая застежка-молния.

"В 2024 году мы предотвратим попадание около 3 миллионов запрещенных предметов на борт самолетов и в места проведения мероприятий", – говорит соучредитель и генеральный директор SeeTrue Асаф Френкель.

Конечно, среди этих запрещенных предметов были и такие, как бутылки с водой, отмечает Israel21. Но технология SeeTrue, подключенная к существующим системам рентгеновского и компьютерного сканирования багажа, уже предупредила инспекторов о многих опасных предметах и контрабандных товарах. ИИ-модель может определить подозрительный предмет даже если он изменен или разобран.

Френкель говорит, что в огромном количестве сумок и посылок спрятано множество видов оружия и других запрещенных предметов, поэтому "вы не можете обучить систему на всех образцах, и вам нужны очень надежные алгоритмы, чтобы сделать хорошую экстраполяцию".

Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт, второй по величине аэропорт США, выбрал технологию SeeTrue, чтобы упростить и ускорить досмотр тысяч работников, ежедневно проходящих через служебные входы в аэропорт.

Хотя большинство клиентов SeeTrue – это аэропорты и морские порты, более трети внедрений компании приходится на городские объекты, такие как станции общественного транспорта (включая почти все станции Израильских железных дорог), стадионы, торговые центры и здания судов.

Ролик SeeTrue с демонстрацией работы технологии