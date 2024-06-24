Трещины и царапины больше не страшны: в Израиле создали самовосстанавливающееся стекло

Группа ученых-материаловедов из Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гуриона обнаружила, что смешивание определенного пептида с водой приводит к образованию стекла, которое восстанавливается после образования трещин.

Результат работы опубликован в журнале Nature Communications.

Сильвия Маркесан из Университета Триеста в Италии опубликовала в том же номере журнала статью, в которой описала возможные варианты использования нового стекла.

В рамках исследования израильские ученые работали с молекулой дипептида, состоящей из двух остатков фенилаланина. Они обнаружили, что, если смешать пептид с водой, запускается процесс самосборки аморфного стекла. Когда вода испаряется, образуется прозрачное стекло.

Получив новый тип стекла, ученые исследовали его свойства. Это стекло жесткое, но клейкое: оно обладает свойством самовосстановления, и возникающие на нем царапины быстро затягиваются.

Новое стекло столь же прозрачно, как и традиционное. Оно подходит для изготовления таких панелей и покрытий, на которых не остается царапин. Ученые показали, что стекло можно использовать для изготовления оптических линз широкого диапазона увеличения. Одним из применений могут стать линзы для очков. Традиционные пластиковые линзы постепенно покрываются царапинами и приходят в негодность. С новым стеклом этого не случится: царапины затянутся сами.

Ученые считают, что дальнейшие исследования приведут к широкому спектру применений нового материала. Одним из важных свойств этого материала является его энергоэффективность: для производства нового типа стекла требуется гораздо меньше энергии, чем при изготовлении традиционных стекол.