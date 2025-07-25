Как наш мозг замечает и выделяет лица в окружающем мире. Новое исследование

Если вы когда-либо замечали лица или мимику на обычных предметах – например, в розетках, облаках или зданиях – вы, вероятно, сталкивались с парейдолией. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Суррея, показывает, как этот эффект захватывает наше внимание и как его можно использовать, например, в рекламе для продвижения товаров. Работа, опубликованная в журнале i-Perception, сравнивает, как наше внимание реагирует на реальные взгляды, например, когда человек отводит глаза, и на парейдолические изображения – объекты, визуально напоминающие лица.

В рамках исследования было проведено четыре эксперимента с участием 54 человек, использовавших "задание на ориентир взгляда", чтобы измерить, как направление взгляда влияет на внимание наблюдателя. Результаты показали, что участники почти всегда переключали внимание как при виде отведенного взгляда, так и при появлении парейдолических лиц.

Однако ученые обнаружили, что сами механизмы воздействия различаются: при отведенном взгляде внимание сосредотачивается на глазах, а в случае парейдолии – на всей лицевой структуре. Это вызывает более сильную реакцию и более устойчивое внимание к парейдолическому "лицу". Исследования показывают, что как реальные лица с отведенным взглядом, так и парейдолические образы лиц на объектах могут направлять внимание человека, но делают это разными способами. Когда мы смотрим на настоящее лицо, наш мозг концентрируется на отдельных деталях, таких как направление взгляда. В случае же с предметами, напоминающими лица, мы воспринимаем их как целостное изображение, ориентируясь на расположение черт, похожих на глаза. Это вызывает более выраженную и устойчивую реакцию внимания.

Полученные данные важны не только для понимания того, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Как отмечают ученые, результаты могут иметь и прикладное значение – особенно в сфере маркетинга. По их словам, рекламные специалисты могли бы использовать образы, имитирующие лица с подчеркнутыми глазоподобными элементами, чтобы эффективнее привлекать внимание потребителей и делать продукты более запоминающимися.