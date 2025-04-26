Негормональный мужской контрацептивный имплантат прослужил не менее двух лет в ходе испытаний
Тесты показали, что новый мужской контрацептив, не содержащий гормонов, остается эффективным как минимум на протяжении двух лет, пишет The Guardian. Контрацептив, получивший название "Адам", представляет собой водорастворимый гидрогель, который вводится в семявыносящие протоки. Он блокирует прохождение сперматозоидов, не давая им смешиваться с семенной жидкостью.
Разработчик технологии – компания Contraline – утверждает, что "Адам" может служить обратимой альтернативой вазэктомии и презервативам, так как со временем гидрогель естественным образом распадается в организме, позволяя восстановить способность к зачатию. Компания поделилась результатами клинического испытания первой фазы, показав, что "Адам" способен эффективно блокировать выделение спермы на протяжении 24 месяцев. У двух участников, которые дошли до этого этапа исследования, в образцах спермы не обнаружили сперматозоидов. Также компания отметила, что за время испытаний серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Имплантат был введен 25 участникам клинического исследования с помощью малоинвазивной процедуры, которая заняла примерно 10 минут. Она проводилась под местной анестезией, так что пациенты оставались в сознании на протяжении всей процедуры. Contraline объявила о планах запустить вторую фазу клинических испытаний в Австралии к концу этого года, в которой примут участие от 30 до 50 добровольцев.