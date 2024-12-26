Новые наночастицы точно доставляют два препарата для подавления опухоли

Ученые из Тель-Авивского университета разработали наночастицы для доставки сразу двух лекарств к опухолям, вызванным раком кожи и раком груди. Метод два-в-одном усиливает терапевтический эффект и повышает безопасность.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Старший автор исследования профессор Ронит Сатчи-Файнаро объясняет: "В настоящее время лечение рака обычно включает в себя комбинацию нескольких препаратов, которые, действуя вместе, усиливают противораковый эффект. Но эти препараты различаются по скорости распада, времени циркуляции в кровотоке, способности проникать в опухоль и накапливаться в ней".

Поэтому даже одновременное введение препаратов не гарантирует, что они одновременно достигнут опухоли и эффект совместного воздействия будет достигнут.

Исследователи разработали биоразлагаемые полимерные наночастицы (они распадаются на воду и углекислый газ в течение одного месяца). Наночастицы способны нести два различных препарата, усиливающих друг друга. Эти наночастицы направляются к раковому очагу, связываясь с белком P-селектином, который в высоких концентрациях присутствует на раковых клетках и на новых кровеносных сосудах, которые эти клетки формируют для собственного обеспечения.

Исследователи последовательно протестировали наночастицы на двух парах лекарств, одобренных FDA. Первая пара – для лечения рака кожи, вторая – для лечения рака молочной железы. Система доставки лекарств была протестирована на 3D-моделях раковых клеток в лаборатории и на животных моделях. Результаты исследования показали, что несущие препараты наночастицы успешно накапливаются в опухолях и не наносят вреда здоровым клеткам. Более того, наночастицы успешно проникают сквозь гематоэнцефалический барьер и достигают метастазов в головном мозге, не нанося вреда здоровым тканям мозга.

Лечение наночастицами значительно уменьшило размер опухоли и увеличило продолжительность жизни мышей в 2 раза по сравнению с группой, которая получала традиционные препараты.

Профессор Сатчи-Файнаро говорит: "Наш метод значительно усиливают терапевтический эффект при лечении рака кожи и рака молочной железы и их метастазов в мозг. Но наша платформа универсальна, и она может доставлять самые разные пары лекарств, усиливающих действие друг друга. Она может улучшить лечение и других видов рака, в том числе глиобластомы (рака мозга)".