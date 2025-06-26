Медные пластины со львиными головами: древние погребальные аксессуары

В четверг, 26 июня, Управление древностей Израиля распространило статью о найденных в округе а-Шарон древних медных пластинах с изображениями львиных голов, опубликованную в журнале "Атикот".

Пластины, украшенные львиными головами, по-видимому, служили ручками для переноски погребального гроба. Они были найдены в 2018 году во время раскопок Управления древностей в Хорват-Авреха на развязке Эяль – в упорядоченной груде внутри могилы. И теперь находка детально описана.

По словам доктора Эли Хадада и Элишевы Цвивель из Управления древностей, "речь идёт об уникальной и редкой группе находок: кольцо ручки для переноски, которое в большинстве известных образцов из римского мира крепилось через пасть льва, в данном случае крепилось именно к голове пластины".

Обнаруженные львиные головы не идентичны друг другу. Каждая из них имеет разное выражение, разный дизайн гривы, глаз и носа. "Похожие пластины были обнаружены ранее в нескольких других местах в стране, включая Нетанию и Тель-Дор – большинство в явно погребальном контексте", – говорят исследователи.