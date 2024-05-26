Решение для Пентагона: зачем Thales приобрела израильского разработчика спутниковых антенн Get SAT

Французская промышленная группа Thales купила израильскую компанию Get SAT – разработчика спутниковых антенн на основе фазированных антенных решеток с электронным управлением. Thales собирается использовать оборудование и методы Get SAT для спутниковой связи между подвижными объектами.

Сумма сделки не разглашается, отмечает "Калькалист".

Аарон Броснан, президент дочерней компании Thales Tampa Microwave, говорит: "Министерству обороны США нужны терминалы, способные работать на любой орбите, в любой сети, в любом диапазоне".

Компания Thales приняла решение, что лучшим ответом на такое пожелание Пентагона будет антенна Milli Sling Blade израильской компании Get SAT.

Milli Sling Blade – это полностью электронно-управляемая антенна Ка-диапазона (26,5 до 40 ГГц – этот диапазон обычно используется для спутниковой связи) с фазированной антенной решеткой. У антенны нет движущихся частей. Она поддерживает передачу и прием сигнала с любых спутников GEO/MEO/LEO (геостационарные, средне- и низкоорбитальные), позволяет переключаться со спутников GEO на спутники LEO за миллисекунды и обеспечивает бесперебойное спутниковое покрытие в любом месте и в любое время, в том числе и в движении.

Броснан подчеркнул, что времена геостационарных спутников прошли. Пользователю нужны малые задержки, высокая пропускная способность и глобальное покрытие. Этим требованиям гораздо лучше отвечают средне- и низкоорбитальные спутники, такие как Starlink.

Когда пользователи в основном полагались на спутники GEO, параболические антенны могли легко к ним подключиться в любой момент, поскольку геостационарные спутники висят в одной и той же точке неба. Но для связи с быстро летящими спутниками на средних и низких орбитах требуются другие антенны, которые могут отслеживать движение спутников.

Особая привлекательность решения, предложенного Get SAT, заключается в том, что технология плоских панелей может служить пользователям, которые сами находятся в движении. При использовании Milli Sling Blade связь со спутником и в этом случае достаточно надежная.

Компания Get SAT основана в 2013 году ветераном подразделения беспилотников ЦАХАЛа Кфиром Беньямином и ветераном подразделения "8200" Олегом Ройтбергом.

Рыночная стоимость компании Thales превышает 35 миллиардов долларов.