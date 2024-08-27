Следы одних и тех же динозавров нашли в Африке и Америке: они не переплывали океан

Международная группа исследователей под руководством палеонтолога из Южного методистского университета Далласа Луиса Л. Джейкобса обнаружила на двух континентах совпадающие следы динозавров, образовавшиеся около 120 миллионов лет назад.

Работа опубликована в журнале Южного методистского университета.

Более 260 следов были обнаружены в Бразилии и Камеруне. Это показало, где наземные динозавры могли свободно бродить из Африки в Южную Америку, когда континенты еще не разделил Атлантический океан.

"Мы определили, что следы в Америке и Африке близки по времени. В геологическом и тектоническом контексте они похожи. С точки зрения формы они практически идентичны", – говорит Луис Джейкобс.

Следы, отпечатанные в грязи и иле, сегодня разделяют 6000 километров. По словам Джейкобса, динозавры оставили эти отпечатки 120 миллионов лет назад, когда Африка и Америка входили в один суперконтинент – Гондвану.

"Одним из последних соединений между Африкой и Южной Америкой был характерный выступ северо-восточной Бразилии, прижатый к тому месту, которое сейчас является побережьем Гвинейского залива в Камеруне", – объяснил Джейкобс.

Плиты уже расходились, и это был довольно узкий участок, но два континента еще были непрерывно соединены. и животные просто ходили по привычному маршруту, вдоль топкого берега реки или озера.

Большинство следов принадлежат трехпалым тероподам. Некоторые, вероятно, оставлены завроподами или птицетазовыми динозаврами.

Африка и Южная Америка начали разделяться около 140 миллионов лет назад, По мере того как тектонические плиты расходились, магма из мантии Земли поднималась на поверхность, создавая новую океаническую кору. Здесь возник Атлантический океан. ..

Признаки этих геологических событий видны в обоих местах, где были найдены следы динозавров – в регионе Борборема в северо-восточной части Бразилии и в бассейне Кум в северном Камеруне.

До того, как континентальная связь между Африкой и Южной Америкой была разорвана, "здесь текли реки и образовывались озера. Растения питали травоядных животных и поддерживали пищевую цепочку. Илистые отложения, оставленные реками и озерами, содержат следы динозавров, в том числе плотоядных, что подтверждает, что эти речные долины были путями, связывавшими континенты 120 миллионов лет назад", – говорит Джейкобс.