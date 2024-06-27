"Дети оземпика". Женщины, принимающие оземпик, сообщают о неожиданной беременности

Лекарство для похудения может привести к незапланированной беременности, но оно же может повысить фертильность и помочь при лечении бесплодия, сообщает журнал Nature.

Препараты для снижения веса и лечения диабета 2 типа Ozempic и Wegovy получили одобрение практически всех регуляторов в мире и прошли все фазы клинических испытаний. Действующий препарат семаглутид (Ozempic и Wegovy – это торговые марки датской компании Novo Nordisk) тестируется и применяется больше десяти лет. Но, когда началось широчайшее использование этих лекарств, когда их стали считать буквально "спасителями человечества от ожирения", появились сообщения о побочных эффектах.

Женщины в социальных сетях стали писать о незапланированной беременности на фоне приема Ozempic и Wegovy. Женщины беременели во время приема противозачаточных таблеток, которые не действовали должным образом. Появились и сообщения женщин, которым ранее поставили диагноз "бесплодие", но они смогли зачать после курса лекарств для похудения.

С одной стороны это – неприятный побочный эффект, который нарушает планы человека, с другой – для многих пар это обнадеживающее сообщение: у них появляется шанс родить ребенка.

Журнал Nature, попросил ведущих специалистов – и медиков, и ученых, – прокомментировать сообщения о "детях оземпика".

Ученые считают, что такие сообщения правдоподобны. Семаглутид является агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Этот гормон вырабатывается в кишечнике и вызывает ощущение сытости. Препараты имитируют и усиливают действия GPL-1.

Как GLP-1 может быть связан с незапланированной беременностью? У людей с избыточным весом нередко наблюдаются нарушения менструального цикла, вызванные гормональным дисбалансом. Николь Темплман, молекулярный биолог из Университета Виктории, Канада отмечает, что прием препаратов может восстановить регулярную овуляцию. Кроме того прием препаратов может замедлить всасывание оральных контрацептивов и тем самым снизить их концентрацию. Они в этом случае могут не сработать.

То, что GLP-1 влияет на фертильность у крыс, в 2015 году показало исследование Федерико Мальо, эндокринолога из Университета Виго (Италия). Ученый показал, что у крыс, получавших GLP-1, увеличилось количество жизнеспособных потомков. Мальо говорит: "Мы совершенно уверены, что аналоги GLP-1 способствуют фертильности".

Элис Гольдберг, эндокринолог из Университета Торонто в Канаде согласна с тем, что если люди худеют и восстанавливается овуляция, существует риск незапланированной беременности. То, что касается дополнительных данных о влиянии препаратов GLP-1 на фертильность, Гольдберг говорит: "Мы все ждем, затаив дыхание".