Отношение длины пальцев на руке указывает на склонность к алкоголизму

Ученые из Университета Суонси и Медицинского университета Лодзи показали, что существует связь между соотношением длины указательного и безымянного пальцев и уровнем потребления алкоголя.

Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Human.

Согласно предыдущим исследованиям, предрасположенность к потреблению алкоголя связана с уровнем половых стероидов в пренатальный период. Половые стероиды, в первую очередь тестостерон и экстроген, вырабатываются в организме плода и играют критическую роль в половой дифференциации и развитии репродуктивной системы.

Соотношение стероидов влияет и на строение тела человека, в том числе на относительную длину пальцев, и на склонность к высокому потреблению алкоголя. В новой работе ученые попытались установить связь между соотношением длин пальцев и уровнем потребления алкоголя.

В исследовании приняли участие 258 человек, из них 169 женщин. Участники заполняли анкеты, которые позволяли оценить уровень потребления алкоголя. Также у участников исследования измерили длину пальцев.

По словам профессора Джона Мэннинга, результаты исследования подтвердили, что соотношение уровней пренатальных половых стероидов – тестостерона и эстрогена, влияет на уровень потребления алкоголя и соотношение длин пальцев.

Мэннинг говорит: "Соотношение длины указательного пальца и безымянного связано с соотношением уровней тестостерона и эстрогена. У людей с алкогольной зависимостью безымянный палец, как правило, значительно длиннее, чем указательный. Связь между стероидами и склонностью к алкоголю, как и ожидалось, сильнее выражена у мужчин, чем у женщин".

Исследователи надеются, что их выводы позволят лучше понять факторы, определяющие склонность к алкоголю. Ученые отмечают, что уровень пренатальных стероидов, человека изменить не может, но если у него безымянный палец значительно длиннее, чем указательный, то ему стоит обратить на это внимание и по возможности сократить потребление алкоголя, возможно, человек находится в зоне риска.