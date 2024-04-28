Джеймс Уэбб исследует атмосферу планеты, которая является главным кандидатом на внеземную жизнь

Космический телескоп Джеймс Уэбб провел сеанс наблюдений атмосферы планеты K2-18b. На сегодня эта планета является главным кандидатом на обнаружение внеземной жизни. В ее атмосфере найдено соединение, которое на Земле могут производить только водоросли.

В 2021 году NASA предложило шкалу достоверности для поисков внеземной жизни. Шкала состоит из семи уровней. Первый – это обнаружение биосигнатуры на планете (или межзвездном пространстве), например, воды или метана. Второй и третий уровни – проверочные, необходимо убедиться, что сигнал идет от планеты, а не является результатом "загрязнения" наблюдений. Если сигнал "чистый", то можно рассматривать четвертый или пятый уровни, то есть, попытаться доказать, что сигнал идет от биологического источника, и не может быть порожден небиологическими причинами. Шестой уровень требует связать биосигнатуру с конкретной формой жизни. А последний – седьмой – предъявить эту форму жизни.

До сих пор все исследования останавливались на третьем уровне. Были найдены планеты, в атмосфере которых есть метан и вода. Но до четвертого уровня подняться пока не удавалось. То есть, пока не удавалось предъявить такую биосигнатуру, которая связана с жизнью и только с жизнью, и не может быть объяснена небиологическими причинами.

В 2015 году была открыта планета K2-18b. Ее родительская звезда K2-18 находится на расстоянии 120 световых лет от Солнца. Планета K2-18b – каменная, она имеет массу примерно в 8 раз больше чем масса Земли, ее радиус – 2,6 земных. K2-18b относится к классу "суперземли". Период ее обращения вокруг звезды – 33 дня, то есть, она довольно близко к родительской звезде. Но планета находится в обитаемой зоне, и на ней, вероятно, есть поверхностная вода.

Для поисков жизни эта планета достаточно перспективная, и после ее открытия за ней стали внимательно наблюдать. В 2019 году у нее была найдена атмосфера, в которой были обнаружены водяной пар и молекулярный водород. В прошлом году, телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в атмосфере углекислый газ и метан. Появились признаки, что на поверхности планеты есть водные океаны.

Но было найдено и еще кое-что. В атмосфере планеты был обнаружен газообразный диметилсульфид (CH3SCH3). На Земле в естественных условиях это соединение возникает только при жизнедеятельности фитопланктона и других водорослей. Об этом сообщало NASA.

Теперь космический телескоп Джеймс Уэбб провел новый восьмичасовой сеанс наблюдений атмосферы K2-18b, пишет Daily Mail.

Результаты будут опубликованы еще не скоро – анализ данных займет нескольких месяцев. Но если наличие диметилсульфида в атмосфере K2-18b будет подтверждено, это сделает планету первым кандидатом четвертого уровня по шкале достоверности жизни NASA. Пока таких планет не находили.