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Наука и Хайтек

Джеймс Уэбб исследует атмосферу планеты, которая является главным кандидатом на внеземную жизнь

время публикации: 28 апреля 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 13:05
Джеймс Уэбб исследует атмосферу планеты, которая является главным кандидатом на внеземную жизнь
NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI), T. P. Greene (NASA Ames), T. Bell (BAERI), E. Ducrot (CEA), P. Lagage (CEA) via AP

Космический телескоп Джеймс Уэбб провел сеанс наблюдений атмосферы планеты K2-18b. На сегодня эта планета является главным кандидатом на обнаружение внеземной жизни. В ее атмосфере найдено соединение, которое на Земле могут производить только водоросли.

В 2021 году NASA предложило шкалу достоверности для поисков внеземной жизни. Шкала состоит из семи уровней. Первый – это обнаружение биосигнатуры на планете (или межзвездном пространстве), например, воды или метана. Второй и третий уровни – проверочные, необходимо убедиться, что сигнал идет от планеты, а не является результатом "загрязнения" наблюдений. Если сигнал "чистый", то можно рассматривать четвертый или пятый уровни, то есть, попытаться доказать, что сигнал идет от биологического источника, и не может быть порожден небиологическими причинами. Шестой уровень требует связать биосигнатуру с конкретной формой жизни. А последний – седьмой – предъявить эту форму жизни.

До сих пор все исследования останавливались на третьем уровне. Были найдены планеты, в атмосфере которых есть метан и вода. Но до четвертого уровня подняться пока не удавалось. То есть, пока не удавалось предъявить такую биосигнатуру, которая связана с жизнью и только с жизнью, и не может быть объяснена небиологическими причинами.

В 2015 году была открыта планета K2-18b. Ее родительская звезда K2-18 находится на расстоянии 120 световых лет от Солнца. Планета K2-18b – каменная, она имеет массу примерно в 8 раз больше чем масса Земли, ее радиус – 2,6 земных. K2-18b относится к классу "суперземли". Период ее обращения вокруг звезды – 33 дня, то есть, она довольно близко к родительской звезде. Но планета находится в обитаемой зоне, и на ней, вероятно, есть поверхностная вода.

Для поисков жизни эта планета достаточно перспективная, и после ее открытия за ней стали внимательно наблюдать. В 2019 году у нее была найдена атмосфера, в которой были обнаружены водяной пар и молекулярный водород. В прошлом году, телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в атмосфере углекислый газ и метан. Появились признаки, что на поверхности планеты есть водные океаны.

Но было найдено и еще кое-что. В атмосфере планеты был обнаружен газообразный диметилсульфид (CH3SCH3). На Земле в естественных условиях это соединение возникает только при жизнедеятельности фитопланктона и других водорослей. Об этом сообщало NASA.

Теперь космический телескоп Джеймс Уэбб провел новый восьмичасовой сеанс наблюдений атмосферы K2-18b, пишет Daily Mail.

Результаты будут опубликованы еще не скоро – анализ данных займет нескольких месяцев. Но если наличие диметилсульфида в атмосфере K2-18b будет подтверждено, это сделает планету первым кандидатом четвертого уровня по шкале достоверности жизни NASA. Пока таких планет не находили.

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