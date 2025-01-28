Аэрокосмический инженер прожил под водой 120 дней, установив новый мировой рекорд

59-летний Рюдигер Кох провел почти четыре месяца в капсуле с полезной площадью 30 квадратных метров, расположенной на глубине 11 метров под водой.

Немецкий инженер-авиаконструктор 24 января отметил установление мирового рекорда за самое длительное пребывание под водой без разгерметизации – 120 дней в герметичной капсуле у побережья Панамы. Главной целью его эксперимента было доказать, что океаны являются приемлемой средой обитания для будущей экспансии человека.

Капсула, построенная компанией Ocean Builders, соучредителем которой является Кох, была оснащена кроватью, туалетом, интернетом, электричеством, телевизором и велотренажером. Также подводная капсула была соединена с надводной капсульной трубой, в которой находилась винтовая лестница. Однако эта лестница предназначалась исключительно для посетителей, таких как врач, родственники и друзья, которые приносили припасы. Более того, капсула была оснащена четырьмя камерами для того, чтобы доказать, что Кох не покидал ее.

Судья Книги рекордов Гиннесса Сусана Рейес подтвердила, что Рюдигер Кох установил новый мировой рекорд. В честь этого события мужчина выпил шампанского и выкурил сигару, как только вышел из капсулы, а затем прыгнул в Карибское море, где его подобрала лодка и отвезла на сушу для праздничной вечеринки.