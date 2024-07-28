Марсоход NASA Perseverance, возможно, обнаружил признаки древней жизни

Команда миссии NASA Perseverance, сообщившая о находке, высказывается осторожно. В официальном пресс-релизе сообщается, что наличие древней жизни еще необходимо подтвердить дополнительными исследованиями.

О находке марсохода сообщает пресс-релиз NASA.

Марсоход наткнулся на камень, который содержит химические следы и структуры, которые могли быть сформированы микробной жизнью миллиарды лет назад. Тогда Марс был значительно более влажным, чем сегодня. В скальных породах, которые ученые назвали "Водопадом Чеява", приборы Perseverance обнаружили органические соединения, которые являются признаками жизни, какой мы ее знаем на Земле.

Сквозь всю длину скалы тянутся жилы сульфата кальция. Эти минеральные отложения указывают на то, что когда-то вода текла сквозь скалу. Кроме того марсоход обнаружил десятки пятен размером примерно миллиметр. Они окружены черным кольцом и похожи на пятна на шкуре леопарда. Эти кольца содержат железо и фосфат. Такие структуры возникают на Земле в результате химических реакций, связанных с микробами.

Дэвид Флэннери, астробиолог и член научной группы Perseverance говорит: "На Земле такие особенности в породах обычно связаны с окаменевшими остатками микробов, живущих под землей". Ученые отмечают, что никогда не сталкивались на Марсе с тем, чтобы все эти признаки жизни были найдены рядом.

Водопад Чеява находится на краю древней речной долины шириной 400 метров под названием Долина Неретва. Ученые подозревают, что это древнее русло было вымыто водой, хлынувшей в кратер Джезеро. Долина Неретва проходит вдоль внутренней стены кратера. Согласно одному из возможных сценариев грязь, которая уже содержала органические соединения, сошла в Долину и окаменела на скале водопада. Здесь Perseverance взял пробу 21 июля.

Ученые специально оговаривают возможность случайного совпадения всех наблюдаемых явлений и отмечают, что есть объяснения небиологической природы почти всех находок марсохода. Но открытым остается вопрос, могли ли небиологические химические реакции привести к формированию черных колец и леопардовых пятен.

Все, что можно сделать удаленно, ученые сделали. Больше ничего приборы Perseverance дать не могут. Нужна лаборатория на Земле. Но, чтобы доставить образцы с Марса, нужна дорогостоящая и сложная миссия. Когда она состоится, пока неизвестно, но такие находки, как сделанная 21 июля Perseverance, делают миссию практически необходимой.