Начинается работа по созданию искусственной ДНК человека с нуля

Ранее исследования по разработке человеческого ДНК были запрещены из-за опасений, что они могут привести к созданию "дизайнерских детей" или вызвать непредсказуемые изменения у будущих поколений. Однако теперь крупнейшая медицинская благотворительная организация в мире – Wellcome Trust – выделила начальное финансирование в размере более 12 миллионов долларов на реализацию проекта, пишет BBC. Фонд утверждает, что потенциальная польза от него перевешивает риски, поскольку это может значительно ускорить разработку методов лечения тяжелых и пока неизлечимых заболеваний.

По словам исследователей, они стремятся разработать устойчивые к болезням клетки, которые можно будет использовать для восстановления поврежденных органов, таких как печень, сердце, а также для обновления иммунной системы. Однако некоторые критики выражают обеспокоенность, что такие исследования могут открыть дорогу неэтичным попыткам по созданию "улучшенных" или генетически измененных людей.

В каждой клетке человеческого тела находится молекула ДНК, в которой закодирована вся необходимая генетическая информация. ДНК состоит из четырех базовых элементов – A, G, C и T – которые повторяются в различных последовательностях. Несмотря на свою простоту, эта молекула содержит все данные, определяющие наши физические особенности и индивидуальность. Благодаря проекту "Геном человека" ученые смогли расшифровать весь набор человеческих генов, словно считав штрих-код. Однако новое направление, известное как "Проект синтетического генома человека", представляет собой качественный скачок вперед: оно предполагает не просто чтение ДНК, но и ее искусственное воспроизведение – создание отдельных фрагментов, а в будущем, возможно, и всей молекулы с нуля, шаг за шагом.

Главной задачей ученых на данном этапе является создание все более крупных фрагментов человеческой ДНК, с конечной целью – синтезировать целую человеческую хромосому. Хромосомы содержат гены, отвечающие за развитие, восстановление и жизнедеятельность нашего организма. После создания такие структуры можно будет детально исследовать и использовать в экспериментах, чтобы глубже понять, как ДНК и гены управляют функционированием человеческого тела. Работа в рамках проекта будет проводиться исключительно в лабораторных условиях – в пробирках и чашках Петри – и не предусматривает попыток создания искусственной формы жизни. Тем не менее, эта технология даст учЕным беспрецедентную степень контроля над биологическими процессами человека.

Хотя основная цель проекта – получение медицинских знаний и пользы, существует риск, что такие разработки могут быть использованы не по назначению. Профессор Билл Эрншоу, известный генетик из Эдинбургского университета и разработчик технологии создания синтетических хромосом, предупреждает: при злоупотреблении технология может быть направлена на создание биологического оружия, "усовершенствованных" людей или даже организмов, содержащих человеческую ДНК.