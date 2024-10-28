Два затерянных города найдены с помощью лидаров в Узбекистане

В горах восточного Узбекистана археологи обнаружили два средневековых города, которые процветали в VIII-XI веках недалеко от Шелкового пути, а потом были брошены.

Команда археологов впервые заметила один из этих городов в 2011 году в горах восточного Узбекистана. Археологи двигались вдоль русла реки и по пути к одной из вершин и обнаружили плато, усеянное курганами.

Исследователи искали следы кочевых культур и не ожидали найти целый средневековый город площадью более 10 гектаров в довольно суровом климате на высоте более 2 километров. Но это место, названное Ташбулак, стало только началом.

Второй объект, названный Тугунбулак, впервые описан в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Исследователи показали, этот город площадью более 100 гектаров расположен в пяти километрах от Ташбулака.

На картах Шелкового пути торговые маршруты, как правило, обходят горы Центральной Азии. Города, расположенные в долинах, такие как Самарканд и Ташкент, где есть пахотные земли, необходимые для обеспечения большого населения, всегда считались основными центрами торговли.

Горы Памира, где расположены Ташбулак и Тугунбулак, суровы и в большинстве своем непригодны для жизни. Но, несмотря на ограниченные ресурсы и холодные зимы, люди жили в Ташбулаке и Тугунбулаке с VIII по XI век до нашей эры. В конце концов города были брошены. Ландшафт менялся, строения были стерты эрозией и засыпаны осадочными породами. Спустя тысячу лет остались только курганы.

Чтобы получить подробную картину местности, археологи использовали беспилотник, оснащенный лидаром. Лидарный сканер использует лазерные импульсы для картирования рельефа и отчасти может "заглянуть" под землю. Эта технология все чаще используется в археологии, и за последние несколько лет она помогла обнаружить затерянный город майя, скрытый под пологом тропического леса в Гватемале.

В Ташбулаке и Тугунбулаке была составлена рельефная карта с сантиметровым разрешением. С помощью компьютерных алгоритмов и раскопок исследователи нанесли на карту Тугунбулака большой средневековый комплекс с цитаделью, зданиями, внутренними двориками, площадями и мощеными дорожками. Город был окружен крепостной стеной.

Наряду с керамикой команда раскопала печи, в которых, возможно, плавили железную руду. Металлургия может быть главной причиной того, что город развивался на такой высоте. Горы богаты железной рудой и густыми можжевеловыми лесами, которые можно было сжигать при плавке.

Остается много вопросов, и главный из них: почему города были оставлены XI веке? Раскопки продолжаются, и археологи попытаются на этот вопрос ответить.