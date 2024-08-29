Черный амулет с ивритскими именами: у Храмовой горы найдена печать чиновника Иудейского царства

Редкая и нехарактерная для периода Первого храма печать, изготовленная около 2700 лет назад, была обнаружена в ходе раскопок, проводившихся у Южной стены Храмовой горы в Иерусалиме. На печати надпись на раннем иврите и крылатая фигура.

"Печать, изготовленная из черного камня, входит в число самых прекрасных, датируемых ранним периодом Иерусалима. Уровень ее художественного исполнения очень высок", – говорит руководитель раскопок от Управления древностей доктор Юваль Барух.

Буквы вырезаны зеркально, что обычно для печатей. Однако ученые убеждены: находка служила и как амулет. Сбоку у нее прорези, что позволяло вешать печать на шею.

В центре можно увидеть крылатую фигуру, возможно, ангела, как был идущую направо. На ней – полосатая рубаха, длинная кудрявая прическа закрывает спину. Головной убор фигуры, возможно, является короной. Одна рука поднята, кисть разжата. Вокруг фигуры выбита надпись: Йехоэзер бен Ошайягу.

Ученые отмечают: если на других печатях и буллах того периода надписи выполнены каллиграфически, здесь почерк значительно грубей. Возможно, имя было вырезано самостоятельно владельцем печати. А это может свидетельствовать о достаточно широком распространении по меньшей мере основ грамоты.

Первоначально на камне был вырезан только демон, служивший амулетом. Очевидно, он использовался человеком по имени Ошайягу, занимавшим высокий пост в администрации Иудеи. Печать стала для него символом статуса. Сын, унаследовавший амулет, решил добавить и свое имя, чтобы унаследовать чудесное его действие.

"Фигура на печати выполнена в новоассирийском стиле. В Иудее конца периода Первого храма такие встречаются крайне редко. Но это проявление ассирийской гегемонии, под которой находилась и Иудея. Это означает, что древние евреи ощущали себя частью ассирийского культурного пространства – так же, как современные считают себя частью западной культуры", – отмечают ученые.