Эвкалипты в Западном Негеве подавляют растительные экосистемы, в том числе красные анемоны

Новое исследование ученых Еврейского университета Иерусалима показало, что эвкалипты, посаженные в Западном Негеве, угнетают местную экосистему. Они уменьшают биомассу травянистых растений и плотность цветения красных анемонов.

В Западном Негеве сегодня высажены целые эвкалиптовые рощи. Но здесь эвкалипт является инвазивным видом и необходима осторожность при высаживании деревьев. .

В исследовании ученых Еврейского университета Иерусалима, опубликованном в журнале Ecology and Environment авторы работы изучали влияние на местные экосистемы трех видов эвкалиптов: E. camaldulensis, E. loxophleba и E. torquata.

Исследование проводилось в лесу Беэри и недалеко от кибуца Реим весной 2023 года. Ученые исследовали воздействие эвкалиптов на сообщества травянистых растений, которые имеют важное значение для развития и использования местных экосистем, в том числе выпаса скота.

Ученые отметили как негативные, так и положительные моменты высаживания эвкалиптов. С одной стороны, снижается травянистая биомассы под пологом деревьев, снижается плотность цветения красных анемонов (A. coronaria). С другой стороны, эвкалипты являются источником нектара для пчел и дают тень людям.

Исследование выявило серьезные различия в воздействии трех видов эвкалипта на травянистые сообщества: E. torquata оказывает сильное негативное влияние на биоразнообразие – оно снижается почти на 90%, в то время как два других вида биоразнообразие не угнетают.

Исследователи советуют с осторожностью высаживать некоторые виды эвкалиптов в регионах, где произрастают редкие или охраняемые виды, и рекомендуют выбирать виды с минимальным негативным воздействием.

Ученые подчеркивают, что был бы неверным подход, который предполагает высаживания как можно большего количества любых эвкалиптов в Западном Негеве. Эти деревья приносят пользу, но могут негативно влиять на местные растительные сообщества. Как показывает исследование, предпочтение не должно отдаваться таким видам эвкалипта как E. torquata.

Отметим, что одной из целей высадки эвкалиптов в Западном Негеве была защита фермеров и прочих местных жителей от обстрелов из сектора Газы. Кроме того, эвкалипты устойчивы к пожарам, которые возникали в результате "огненного террора" из Газы. 7 октября 2023 года в лесу Беэри, около кибуца Реим (зона описываемых выше исследований) террористами, прорвавшимися из Газы, были убиты или захвачены в заложники сотни участников музыкального фестиваля Nova.