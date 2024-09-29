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Наука и Хайтек

К МКС направлена ракета-эвакуатор, ей предстоит вернуть застрявший на орбите экипаж Boeing Starliner

время публикации: 29 сентября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 14:20

С космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции направилась ракета Falcon 9 компании SpaceX. На ее борту американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.

Два места в кабине ракеты остались пустыми. Они предназначены для астронавтов NASA Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, которые застряли на МКС. Согласно плану, возвращение на Землю состоится в феврале 2025 года.

Уилмор и Уильямс были доставлены на МКС в начале июня разработанным компанией Boeing кораблем CST-100 Starliner. Предполагалось, что астронавты пробудут на станции восемь дней. Однако на корабле было выявлено немало неполадок, что сделало его небезопасным.

В частности, выявились проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Было принято решение вернуть CST-100 Starliner без экипажа. А астронавты будут доставлены назад кораблем компании SpaceX – главным конкурентом Boeing.

Наука и Хайтек
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