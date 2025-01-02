В Израиле создан акселератор для стартапов в сфере музыкальных технологий

Адвокатская фирма SFA и израильское представительство фирмы звукозаписи Universal Group объявили о запуске первого в Израиле бизнес-акселератора для стартап-компаний в сфере музыкальных технологий.

Запись на участие в акселераторе открыта до 12 января, а сам четырехмесячный акселератор начнет работать в феврале.

Участники акселератора получат профессиональный менторинг, встречи со специалистами в отрасли, доступ к ведущим инвестирам.

Акселератор предназначен для стартапов, разрабатывающих технологии в сфере производства музыкального контента, потребления музыкального контента, использования музыкального контента в образовании и т.д.