В Израиле создан акселератор для стартапов в сфере музыкальных технологий
время публикации: 02 января 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 11:47
Адвокатская фирма SFA и израильское представительство фирмы звукозаписи Universal Group объявили о запуске первого в Израиле бизнес-акселератора для стартап-компаний в сфере музыкальных технологий.
Запись на участие в акселераторе открыта до 12 января, а сам четырехмесячный акселератор начнет работать в феврале.
Участники акселератора получат профессиональный менторинг, встречи со специалистами в отрасли, доступ к ведущим инвестирам.
Акселератор предназначен для стартапов, разрабатывающих технологии в сфере производства музыкального контента, потребления музыкального контента, использования музыкального контента в образовании и т.д.