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Наука и Хайтек

В Израиле создан акселератор для стартапов в сфере музыкальных технологий

Хайтек
время публикации: 02 января 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 11:47
В Израиле создан акселератор для стартапов в сфере музыкальных технологий
AP Photo/Jens Meyer

Адвокатская фирма SFA и израильское представительство фирмы звукозаписи Universal Group объявили о запуске первого в Израиле бизнес-акселератора для стартап-компаний в сфере музыкальных технологий.

Запись на участие в акселераторе открыта до 12 января, а сам четырехмесячный акселератор начнет работать в феврале.

Участники акселератора получат профессиональный менторинг, встречи со специалистами в отрасли, доступ к ведущим инвестирам.

Акселератор предназначен для стартапов, разрабатывающих технологии в сфере производства музыкального контента, потребления музыкального контента, использования музыкального контента в образовании и т.д.

Наука и Хайтек
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