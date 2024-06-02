Китайский модуль совершил посадку на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" 2 июня совершил посадку на обратной стороне Луны. Целью миссии является получение первых в мире образцов горных пород и грунта с темного лунного полушария, отмечает Reuters.

Корабль "Чанъэ-6", оснащенный множеством инструментов и собственной ракетой-носителем, приземлился в гигантском кратере Бассейн Южный полюс – Эйткен на обращенной к космосу стороне Луны.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) подчеркивает: "Миссия включает в себя множество инженерных инноваций, высокий риск и большие трудности".

Специальный зонд "Чанъэ-6" может извлечь некоторые из самых древних пород спутника Земли из огромного кратера. Перед приземлением модуля высказывались опасения, что его посадка может быть сопряжена с риском, поскольку держать связь с космическими кораблями, достигшими обратной стороны Луны, очень сложно, пишет BBC.

На сбор "материалов" с поверхности Луны, согласно плану миссии, выделено до трех дней.

По данным CNSA, в ходе миссии должно быть собрано около 2 кг "материала" – с помощью бура и "механической руки".

Южный полюс Луны – это следующий рубеж лунных миссий. Миссии разных стран стремятся понять этот регион, потому что есть большая вероятность того, что там находится лед.