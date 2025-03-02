После переезда в Израиль кочинские евреи утратили уникальную традицию празднования Пурима

Ученые Еврейского университета Иерусалима описали традиции празднования Пурима с старейшей общине кочинских евреев, живших в Индии в течении тысячелетий.

Община кочинских евреев возникла очень давно, возможно, еще при царе Соломоне (согласно некоторым предположениям, именно кочинские евреи поставляли царю слоновую кость). Кочинские евреи жили на юге Индии (современный штат Керала). Как отмечают историки, здесь не было антисемитизма. Евреи жили в мире и согласии с соседями мусульманами и индусами. Единственный достаточно короткий эпизод, когда кочинские евреи столкнулись с антисемитизмом, - это португальская колонизация XVI века. Практически все кочинские евреи переехали в Израиль к 1954 году. Сегодня в стране живет около 15 тысяч их потомков. В Индии кочинских евреев практически не осталось.

Новое исследование уникальных традиций Пурима в общине кочинских евреев было проведено профессором Шалвой Вайль из Еврейского университета Иерусалима.

Работа опубликована в журнале Journal of Modern Jewish Studies.

Празднование Пурима у кочинских евреев включало смену ролей, которая символически переворачивала социальную иерархию, основанную на кастовой структуре, религии и поле. Эта инверсия наиболее ярко проявилась в создании и разрушении чучел, представляющих противников, практика, исторически встроенная в общинную и ритуальную структуру кочинских евреев. Возможно, создание чучел было заимствовано у живших рядом индуистских общин.

Улицы города кочинских евреев Маттанчерри на Пурим тысячелетиями становились свидетелями парада, во время которого евреи несли, а потом торжественно разрушали чучело Амана.

Профессор Вайль подчеркивает в своем исследовании, что переход кочинских евреев от локализованной идентичности к интегрированному и глобализированному еврейскому опыту, привел к глубоким изменениям традиций. Чучело, когда-то бывшее мощным символом сопротивления и общинной идентичности, исчезло после того как кочинские евреи покинули Индию.