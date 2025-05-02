Google разрабатывает новую ИИ-модель для расшифровки речи дельфинов и взаимодействия с ними

За последние 40 лет исследователи проекта Wild Dolphin Project (WDP) собрали аудио- и видеоматериалы о жизни атлантических пятнистых дельфинов (Stenella frontalis) на Багамах. Новая ИИ-модель DolphinGemma от Google была обучена на этой обширной базе данных. Она анализирует звуки, издаваемые дельфинами, выявляет закономерности и прогнозирует последующие сигналы – по аналогии с тем, как языковые модели работают с человеческой речью.

Ученые из Google, WDP и Технологического института Джорджии разрабатывают устройство под названием CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry). Устройство позволит исследователям с помощью ИИ воспроизводить звуки, похожие на дельфиньи, чтобы обозначать определенные объекты, которые интересны дельфинам, например, морскую траву или водоросли саргассум.

По словам ученых, пара дайверов, оснащенных устройством CHAT, будет плыть рядом с дельфином, "запрашивая" определенный объект с помощью придуманных звуков и передавая его друг другу. Если дельфин повторит звук, связанный, например, с морской травой, исследователь наградит его, передав соответствующий предмет. Google планирует этим летом выпустить DolphinGemma с открытым исходным кодом, что даст другим исследователям возможность применять ее для изучения других видов дельфинов.