В Иерусалиме обнаружена булла конца эпохи Первого храма

В ходе работ по просеиванию грунта Храмовой горы был обнаружен редкий исторический артефакт – керамическая печать-булла, датируемая периодом Первого храма. Находку сделал доктор археологии Мордехай Эрлих.

Сотрудники проекта доктор Анат Мендель-Габрович и Ицхак Двира сумели расшифровать надпись на булле – "Лидия Асиягу". Ученые поняли, что имеется в виду Лидайя бен Асиягу. По их версии, буллой был запечатан мешок или другой предмет, в котором что-то хранилось, сообщает Ynet. Сохранился на артефакте и отпечаток пальцев человека.

Асиягу упоминается в Писании среди членов делегации, которая была направлена царем к пророчице Хулде, чтобы узнать, действительно ли Иерусалим ждет разрушение, как говорится в других пророчествах. Асиягу назван в тексте "царским рабом" – несмотря на название, это свидетельствует, что он занимал важную должность в администрации Иудеи.

Проект просеивания грунта Храмовой горы был начат в 2004 году, после того, как северное отделение исламского движения Израиля, ведшее незаконные раскопки, вывезла с горы 400 самосвалов грунта. Периодически участникам проекта удается находить в нем ценные археологические находки.