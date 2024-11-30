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Наука и Хайтек

Ученые создали спагетти в 200 раз тоньше человеческого волоса, но в пище их использовать не будут

Исследования
Медицина
время публикации: 30 ноября 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 13:20
Ученые создали спагетти в 200 раз тоньше человеческого волоса, но в пище их использовать не будут
AP Photo/B.K. Bangash

Исследователи из Университетского колледжа в Лондоне создали самые тонкие в мире спагетти, которые в 200 раз тоньше человеческого волоса. Однако паста не была задумана как новый продукт питания, а была разработана с целью создания нановолокон – тонких нитей, которые могут использоваться в медицине. Нановолокна уже применяются для производства повязок, способствующих заживлению ран, а также в качестве основы для восстановления костей.

Ученые рассказали о создании спагетти толщиной всего 372 нанометра с использованием технологии электропрядения. В этом процессе нити из муки и жидкости вытягиваются через кончик иглы с помощью электрического заряда. Ширина традиционной пасты составляет примерно 400 микрон, что в 1000 раз толще новой нанопасты. Каждая отдельная нить настолько тонка, что ее практически невозможно зафиксировать с помощью обычного микроскопа и тем более обычной камеры.

Для создания нанопасты ученые использовали муку и муравьиную кислоту вместо воды, потому что муравьиная кислота разрушает большие спиральные структуры, из которых состоит крахмал. Этот процесс аналогичен тому, что происходит при приготовлении пищи, когда крахмал разрушается и делает пасту более удобоваримой.

Кроме того, исследователи тщательно подогревали смесь в течение нескольких часов и затем медленно охлаждали ее, чтобы достичь нужной консистенции.

"Нановолокна изучаются на предмет использования в качестве каркаса для восстановления тканей, поскольку они имитируют внеклеточный матрикс – сеть белков и других молекул, которые клетки создают для своей поддержки", – говорит профессор Гарет Уильямс, соавтор исследования. "Увы, не думаю, что это полезно в качестве пасты, поскольку она переварится менее чем за секунду, прежде чем вы успеете достать ее из кастрюли", – добавил он.

Наука и Хайтек
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