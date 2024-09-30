"Хранилище знаний": начал работать портал доступа во все публичные базы данных

Инновационное сообщество DatA-IL запустило портал "Хранилище знаний", в котором сосредоточен доступ ко всем публичным базам данных, открытым для свободного использования населением.

Портал призван соединить под одной крышей централизованный и удобный доступ к информации, ранее разбросанной по различным сайтам, которые зачастую сложно найти без наличия определенных навыков и знаний.

DatA-IL является совместным проектом министерства экономики, национального цифрового управления, управления инноваций и группы SFI.

В "Хранилище" через удобный интерфейс можно зайти более чем в 120 баз данных в области здравоохранения, образования, транспорта, окружающей среды и т.д., как широких, так и узконаправленных, содержащие, например, информацию о климате, данные о зарплатах в Израиле, о состоянии образования.