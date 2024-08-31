Ученые объяснили, почему косатки атакуют лодки

За последние несколько лет произошла серия нападений косаток на суда у атлантического побережья Испании. Причины нападений неясны, но ученые предложили объяснение, основанное на мониторинге морской экосистемы. Оно оказалось неожиданным.

Косатки снова атаковали судно. На этот раз целью нападения стал небольшой парусник "Амидала" у северо-западного побережья Испании, сообщает The New York Times со ссылкой на спасательные службы.

Стая косаток повредила руль лодки и оставила экипаж из двух человек на неуправляемом судне, которое село на мель. Экипаж связался со спасателями, и те пришли на помощь. Это последнее на сегодняшний день из целой серии нападений косаток на лодки у Пиренейского полуострова.

Парусник "Амидала" не затонул, но косатки потопили несколько судов за последние годы. Спасатели отбуксировали "Амидалу" к берегу. Несмотря на штормовую погоду, люди были спасены.

Моряки делятся с соцсетях советами, как уклониться от атаки косаток или, по крайней мере, отпугнуть их. Одни предлагают окрашивать суда в яркие цвета, другие советуют включать громкую музыку в стиле хэви-метал или разбрасывать песок, чтобы сделать воду мутной. Разработано приложение, которое отслеживает активность косаток в океане, чтобы суда могли обходить те места, где собираются косатки.

У исследователей нет точных объяснений, почему косатки только в этом регионе все чаще атакуют суда. Некоторые ученые считают, что косатки, будучи от природы любопытными и игривыми млекопитающими, просто развлекаются. Но есть и другая теория.

Исследовательский институт бутылконосых дельфинов в Испании с 2020 года отслеживает нападения косаток. Ученые обнаружили, что у косаток, живущих у берегов этой страны, появилось новое любимое блюдо: они пристрастились к атлантическому голубому тунцу. Об этом говорится в работе опубликованной в журнале Ocean & Coastal Management.

По словам Бруно Диаса Лопеса, главного соавтора работы, этот вид тунца достигает 4-5 метров в длину и двигается так быстро, что косатки не всегда могут его догнать. Парусные лодки часто являются идеальным объектом для тренировок, которые косатки используют, обучаясь охоте на тунца.

Исследователи показали, что в основном на парусники нападают молодые косатки, и гораздо реже – взрослые особи. Ученые считают, что в процессе обучения взрослые опытные косатки обучают молодых животных ловле тунца и проводят тренировки, атакуя парусники. Чаще всего косатки повреждают достаточно мягкие рули, вероятно, считая, что так они учатся хватать тунца за хвост.

"Похоже парусники – это такой игровой тренажер, – говорит Диас Лопес. – Жаль, что мы, люди, находимся в центре этой игры, но они учатся".