Рождаемость падает во всем мире, но в Израиле сложилась уникальная ситуация

Авторитетный журнал The Lancet опубликовал новый глобальный демографический прогноз до 2100 года. Как показывает исследование, основанное на обработке сотен демографических отчетов и оценок, уровень рождаемости падает во всем мире. Начиная с 2090 года население Земли, вероятно, начнет сокращаться. Но демографическая ситуация в Израиле резко отличается практически от всех стран и не только западных.

Чтобы население страны не сокращалось необходим определенный коэффициент рождаемости (фертильности) – это среднее число детей на одну женщину детородного возраста. Минимальный коэффициент, при котором население не будет сокращаться, – 2,1. При таком коэффициенте в среднем у каждой женщины рождается 2 детей (а у некоторых 3). Это вполне естественная и подтвержденная исследованиями оценка – у двоих взрослых должно родиться по крайней мере 2 детей, но, учитывая, что не у всех из них будут свои дети (по самым разным причинам), для простого воспроизводства нужно еще немного добавить к этому коэффициенту, так и получается 2,1.

Согласно, новой работе демографов эти заветные 2,1 уже не достигаются в 54% стран, к 2050 году таких стран станет 75%, а к 2100 – 97%. Коэффициент рождаемости падает в среднем по миру уже 75 лет, и шансов на то, что все вдруг переменится нет никаких: с 1950 по 2021 год глобальный коэффициент рождаемости упал с 4,84 до 2,32. Исследование прогнозирует, что глобальный коэффициент опустится до 1,83 в 2050 году и до 1,59 в 2100 году.

Но это в среднем по миру. Такая ситуация не во всех странах. Регионом с самым высоким коэффициентом рождаемости сегодня является Африка, особенно страны к югу от Сахары. В этом регионе в 44 из 46 стран коэффициент рождаемости превышает 2,1, и ожидается, что в 2100 году большинство рождений в мире будет приходиться на этот континент.

На фоне всеобщего падения рождаемости, особенно в западных странах и странах OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Израиль выглядит, как минимум, неожиданно. В еврейском государстве тоже падает рождаемость, но коэффициент рождаемости в Израиле является самым высоким на Западе со значительным отрывом: 2,89 ребенка на женщину детородного возраста, что на 90% больше, чем в среднем в странах OECD. Согласно прогнозу, представленному в исследовании, коэффициент рождаемости в Израиле, продолжит снижаться, но даже в 2100 году в Израиле он не опустится ниже 2,09. Израиль станет 7-й страной мира по уровню рождаемости. Население Израиля продолжит расти и в XXII веке.

Профессор Мануэль Трахтенберг, глава Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, прокомментировал "Мако" это демографическое исследование: "Все думают о большом количестве детей ультраортодоксов, но неожиданно то, что и среди неортодоксального еврейского населения мы наблюдаем рост рождаемости – в противоположность тому, что происходит в мире".

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