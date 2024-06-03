Израильские ученые и врачи установили связь между загрязнением воздуха и низким весом новорожденных

Исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме и Медицинского центра Адаса, выявило тревожную связь между воздействием загрязнения воздуха микрочастицами PM2,5 во время беременности и риском низкого веса при рождении у новорожденных.

Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment.

В исследовании, проведенном доктором Уисамом Абу Ахмадом, профессором Хагаем Левином и их коллегами были учтены данные метаанализа, охватывающего 84 исследования по всему миру. Метаанализ охватил около 42 миллионов рождений. Ученые показали выраженные риски для здоровья, связанные с мелкими твердыми частицами, обычно выбрасываемыми в атмосферу транспортом и промышленностью.

Исследование указывает на положительную связь между высоким уровнем частиц PM2,5 во время беременности и повышенной вероятностью рождения детей с низкой массой тела. Низкий вес при рождении является серьезной проблемой, поскольку он связан с многочисленными осложнениями со здоровьем в более позднем возрасте, включая болезни сердца, диабет и проблемы развития.

Исследователи подчеркивают необходимость создания обновленной национальной базы данных для эффективного мониторинга последствий загрязнения воздуха в Израиле. "Расхождения между глобальными исследованиями подчеркивают сложность учета экологических рисков для здоровья и острую необходимость целенаправленных исследований", – объяснил профессор Левин.

Профессор также подчеркнул общественную ответственность за применение более здоровых и экологически безопасных практик: "Крайне важно, чтобы как частные, так и государственные действия были активизированы для устранения этой опасности для здоровья. Принцип "загрязнитель платит" и политическая готовность имеют важное значение для защиты общественного здоровья нынешнего и будущих поколений".