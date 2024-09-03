Германо-израильское исследование: каннабис противостоит старению и укрепляет когнитивные способности

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима (Израиль) и Боннского университета (Германия) показали влияние активного ингредиента каннабиса на мозг и организм человека. Длительное применение каннабиса в низких дозах может обратить вспять процессы старения и улучшить когнитивные процессы у мышей.

Работа опубликована в журнале ACS Pharmacology & Translational Science.

Информация о наличии или дефиците ресурсов в организме имеет решающее значение для регуляции метаболизма. Так называемый метаболом представляет собой сложную сеть, которая суммирует все метаболические свойства клетки или ткани. У высших организмов центральным узлом метаболома является белок mTOR.

Действие mTOR – двояко. С одной стороны снижение активности белка при низкокалорийной диете, интенсивной физической активности или фармакологическом лечении оказывает общее антивозрастное действие. Но такое снижение в то же время оказывает негативное влияние на стареющий мозг, уменьшая образование новых синапсов у нейронов и, таким образом, снижая когнитивные способности.

Если бы удалось отыскать такой препарат, который и противостоит старению, и усиливает когнитивные способности, это было серьезным шагом в борьбе со старостью. И такой препарат удалось найти – это тетрагидроканнабинол (ТГК), активный ингредиент каннабиса.

"Мы показали, что лечение ТГК оказывает двойное воздействие на сигнальную систему mTOR и метаболом", – говорит соавтор работы доктор Андраш Билькей-Горзо.

Лечение препаратом ТГК привело к повышению в мозге активности mTOR, что способствовало повышению синтеза синаптических белков и формированию новых синапсов. Но с другой стороны, ученые обнаружили снижение активности mTOR у мышей в жировой ткани и плазме крови. Снижение оказалось столь же сильным, как после низкокалорийной диеты или интенсивной физической активности.

"Мы пришли к выводу, что долгосрочное лечение ТГК сначала оказывает эффект улучшения когнитивных функций за счет увеличения выработки энергии и синаптических белков в мозге, а затем оказывает антивозрастной эффект за счет снижения активности mTOR и метаболических процессов на периферии", – говорит Билькей-Горзо.

"Наше исследование предполагает, это двойное действие ТГК может стать основой для эффективного препарата, и замедляющего старение, и улучшающего когнитивные функции", – отмечает ученый.