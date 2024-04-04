Открылся для посетителей Национальный парк "Овадия" – древнейшая в Израиле стоянка первобытных людей

В Иорданской долине, в нескольких километрах от места, где эта река вытекает из озера Кинерет, открылся для посетителей национальный парк "Овадия", который считается одной из первых стоянок людей за пределами Африки и древнейшей в Израиле. Ее возраст составляет 1,6 миллиона лет.

Стоянка расположена рядом с киббуцем Бейт Зера. Она была обнаружена в 1959 году проживавшим здесь учителем Изи Меримским. В последующие годы раскопки здесь проводили несколько археологических экспедиций, возглавляемых профессорами Моше Штеклисом, Офером Бар-Йосефом, Эйтаном Черновым.

В ходе раскопок были найдены останки первобытных людей, изготовленные из кремня, базальта и известняка орудия, свидетельства, что здесь водились жирафы, тигры, бегемоты, а также вымершие животные, такие как мамонты и саблезубые тигры.

Следует отметить, что человеческие останки принадлежат виду "человек прямоходящий". Находки подтверждают гипотезу, что "исход" людей из Африки был не одноразовым событием, а шел несколькими волнами в разные эпохи.

Раскопки на стоянке Овадия, известной также как Убадайя, завершились в 1999 году. С тех пор место оставалось заброшенным, пока в 2021 году сюда не пришла экспедиция во главе с профессором Омри Барзилаем из Управления древностей и профессором Мирьям Бельмакер из университета Тулсы в Аризоне. В том же году стоянка была объявлена национальным парком, начались работы по обустройству.

"Мы гордимся причастностью к такому важному проекту, как открытие для посетителей национального парка "Овадия". Это часть нашей деятельности по благоустройству долины Иордана. Мы приглашаем всех сюда – взглянуть на один из самых важных объектов истории человечества", – заявил на церемонии глава местного совета Эмек Ярден Идан Гринбаум.

"Это исторический день для исследований первобытного общества. Ежегодно мы обустраиваем десятки парков, но "Овадия" занимает особое место. Он имеет огромное значение для сей истории человечества. В прошлом попытки обустроить его потерпели неудачу из-за отсутствия партнеров, теперь нам это удалось", – сказал глава Управления Эли Эскозидо.

"Этот объект по важности можно сравнить с объектами олдувайской культуры на востоке Африки, известными как "колыбель человечества". В Овадии есть непрерывность геологических слоев, самому старому из которых 1,6 миллионов лет, и 30 из этих слоев указывают на деятельность человека", – рассказывают руководители экспедиции.

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