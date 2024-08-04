Интерфейс мозг-компьютер позволил пациенту управлять Apple Vision Pro

Компания Synchron, разработчик сообщила о первом парализованном пациенте, который, используя интерфейс мозг-компьютер, с помощью мысли управляет Apple Vision Pro.

Компанию Synchron обычно называют главным конкурентом компании Neuralink Илона Маска в индустрии интерфейсов мозг-компьютер (BCI). Обе компании демонстрируют прогресс в этой области, хотя до масштабируемых решений пока далеко.

В последней демонстрации интерфейс Synchron позволил человеку с боковым амиотрофическим склерозом, известным широкой публике, благодаря тому, что этим заболеванием страдал Стивен Хокинг, управлять гарнитурой Apple Vision Pro.

Марк, 64-летний пациент парализован. Болезнь прогрессирует, и он потерял способность пользоваться руками. Но с помощью импланта BCI от Synchron он теперь может взаимодействовать с интерфейсом Apple Vision Pro. Это позволяет Марку играть в игры, смотреть видео и отправлять текстовые сообщения, используя сигналы своего мозга.

"Это довольно круто, я давно хотел это попробовать", – говорит Марк.

Это первый случай, когда BCI был использован для управления Vision Pro, устройством, совмещающим цифровой контент с реальным миром.

"Vision Pro – мощная система, но она полагается на использование жестов рук для работы с пользовательским интерфейсом. Мы отправляем сигналы управления напрямую из мозга", – говорит Том Оксли, генеральный директор и основатель Synchron.

Имплантат устанавливается на поверхность моторной коры с помощью минимально инвазивной процедуры. После имплантации чип считывает и передает по беспроводной связи двигательные сигналы мозга. Декодированные сигналы преобразуются в команды, которые управляют Vision Pro.

"Мы движемся к новому стандарту Bluetooth для взаимодействия человека с компьютером, который не требует прикосновений или речи. Это критически важная потребность для миллионов людей с параличом", – говорит Оксли.

Эксперты отмечают, что новое решение Synchron передает сигналы мозга обычному гаджету, неспециализированному для работы с нейроимплантом. Это важный шаг к масштабированию интерфейсов мозг-компьютеров для большого количества пациентов.