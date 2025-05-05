Что подталкивает нас к оказанию помощи попавшим в беду. Израильские ученые нашли ответ

Ученые из Тель-Авивского университета показали на животной модели, что оказание помощи другим в большей степени направляется заботой, чем сочувствием.

Работа опубликована в журнале JNeurosci.

Доктор Инбаль Бен-Ами Барталь из Тель-Авивского университета и ее коллеги изучили на животной модели, почему некоторые особи более чувствительны к чужим проблемам и как эта информация приводит к "помогающему" поведению.

Ученые поставили эксперимент на крысах. Во время эксперимента некоторые крысы попадали в ловушки. Эти ловушки были устроены таким образом, что их нельзя было открыть изнутри, но они очень просто открывались снаружи. Причем все крысы знали, как открыть ловушку. Попавшие в ловушку крысы очевидно чувствовали себя некомфортно, и крысы, оставшиеся на свободе, это понимали.

Ученые заметили, что свободные крысы быстро разделились на группу "открывателей", которые сразу бросались открывать ловушки, и группу условно "равнодушных", которые открывать ловушки не спешили. Чаще всего крысы помогали животным, с которыми у них сложились дружелюбные отношения, а незнакомым помогали реже. По словам исследователей эта реакция была вполне предсказуемой.

Во время эксперимента ученые отслеживали уровень гормона окситоцина у всех крыс. Этот гормон связан с эмпатией и мотивацией. Ученые показали, что крысы с пониженным уровнем окситоцина или с "отключенным" окситоцином помогали попавшим в ловушку достаточно редко, что подтверждает роль окситоцина в формировании эмпатии.

Неожиданным оказалось то, что один и тот же уровень окситоцин не всегда действовал одинаково. Исследователи показали, что у крыс-помощников была повышена экспрессия рецепторов окситоцина в области мозга, которая управляет мотивацией, а не эмпатией. По мнению авторов, это означает, что забота о других, а не сопереживание чужой беде, подталкивает к помогающим действиям. Ученые обращают внимание на эту разницу: эмпатия – это более "внутреннее" чувство, в то время как забота во многом формируется социальным поведением и окружением.

"Эта работа помогает нам лучше понять просоциальные, или "помогающие", поступки. Мы постоянно видим других людей в беде, но склонны помогать только определенным людям. Сходство между мозгом человека и крысы помогает нам понять, как наш мозг принимает просоциальные решения", – говорит Бен-Ами Барталь.