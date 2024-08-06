Компания Combatica разработала систему расширенной реальности для боевой подготовки

Combatica предлагает правоохранительным органам, спецназу и службам безопасности тренировочные сценарии на основе ИИ с использованием расширенной реальности и страйкбольного оружия.

Как сообщает "Калькалист", Combatica фокусируется на обучении профессионалов принятию решений в условиях стресса и вражеского огня. Система основана на приложении, работающем с гарнитурой расширенной реальности Meta Quest 2 и страйкбольными винтовками M4.

Легкая, беспроводная гарнитура не сковывает движения. Это позволяет военному погрузиться в "настоящий" бой. При этом противник ведет себя максимально изобретательно, так что справиться к ним непросто. Вся информация о поведении бойца во время тренировки собирается и анализируется. Регистрируется скорость реакции на угрозу, точность прицеливания и ряд других показателей.

Сценарий тренировки может быть специально выстроен на основе конкретного поля – например, здания, где предстоит работать в реальности. Это позволяет освоить пространство заранее в условиях близких к боевым.

Корреспондент "Калькалиста", который попробовал тренировочный бой, пишет, что первое впечатление, что ты "попал прямо в DOOM".

Эрель Херцог, соучредитель и главный стратегический директор Combatica говорит, что система помогла обучить почти 2000 бойцов, включая "большинство подразделений специального назначения в Израиле". Система уже развернута во многих странах. В каких именно Херцог не уточнил, но сказал, что Combatica имеет партнерство в Израиле с Amarel, дочерней компанией Rafael Advanced Defense Systems – одним из крупнейших израильских экспортеров оружия.