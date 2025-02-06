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Наука и Хайтек

"Самовосстанавливающиеся" дороги могут помочь решить проблему выбоин

ИИ
Технологии
время публикации: 06 февраля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 17:20
"Самовосстанавливающиеся" дороги могут помочь решить проблему выбоин
AP Photo/Carlos Osorio

Ученые разработали метод создания "самовосстанавливающегося асфальта", способного самостоятельно заделывать трещины на дорогах, сообщает BBC.

Ученые из Университета Суонси, Королевского колледжа Лондона и Чили разработали способы "сшивания" асфальта, стремясь создать более прочные и экологически устойчивые дороги. Исследовали добавили в асфальт микроскопические материалы, содержащие переработанные масла, которые активируются, когда поверхность начинает трескаться.

Команда работала в партнерстве с Google Cloud, применяя искусственный интеллект, основанный на машинном обучении. Лабораторные испытания показали, что микротрещина на асфальте "зажила" полностью за один час.

Доктор Джо Норамбуэна-Контрерас, ведущий исследователь и специалист по самовосстанавливающемуся асфальту из Университета Суонси, отметил, что данный метод поможет создать дороги с нулевыми выбросами, поскольку углеродные выбросы, связанные с дорогами, в значительной мере обусловлены производством асфальта.

Он добавил, что в ходе исследования в новом асфальте будут применяться экологически безопасные материалы, включая биомассовые отходы, что поможет уменьшить зависимость от природных ресурсов. Проект пока находится на стадии разработки, но он может стать важным шагом в улучшении инфраструктуры и повышении устойчивости по всему миру.

Наука и Хайтек
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