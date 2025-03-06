Генно-модифицированный салат латук восполняет дефицит микроэлементов

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали новый сорт салата латук со значительно более высоким содержанием необходимых витаминов и антиоксидантов.

Работа опубликована в журнале Plant Biotechnology Journal.

С помощью технологии редактирования генома CRISPR ученые повысили питательную ценность салата за счет увеличения количества β-каротина (провитамина А), антиоксидантов и аскорбиновой кислоты (витамина С), что делает его более богатым питательными веществами вариантом пищи.

CRISPR, сокращение от Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, является мощным и точным инструментом для редактирования ДНК. CRISPR позволяет ученым вносить целенаправленные изменения в собственный генетический код растения. Эта технология позволяет исследователям эффективнее, чем когда-либо, улучшать характеристики сельскохозяйственных культур.

Модифицируя ключевые гены, которые регулируют выработку витаминов и антиоксидантов, исследователи смогли увеличить уровень β-каротина в 2,7 раза, усилив его роль в качестве предшественника витамина А, который необходим для зрения, иммунной функции и здоровья кожи. Зеаксантин, важный антиоксидант, который помогает защищать глаза от повреждения синим светом и возрастной дегенерации желтого пятна, был повышен до уровней, которые обычно не встречаются в салате. Исследователи также добились семикратного увеличения аскорбиновой кислоты, которая укрепляет иммунную систему и улучшает усвоение железа.

Несмотря на эти генетические модификации, салат сохранил свой нормальный рост, внешний вид и урожайность. "Редактирование генов дает нам беспрецедентную возможность улучшать питательные качества сельскохозяйственных культур, не изменяя их рост или урожайность, – говорит соавтор работы профессор Александр Вайнштейн. – Это исследование является важным шагом на пути к разработке более здоровых вариантов питания, которые могут помочь решить проблему широко распространенного дефицита питательных веществ в современных диетах".

Новый латук представляет собой важный шаг в борьбе с дефицитом микроэлементов, который часто называют "скрытым голодом" и который затрагивает миллионы людей во всем мире.