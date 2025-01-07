Загрязнение свинцом, вероятно, стало причиной повсеместного снижения IQ в Древнем Риме

С помощью данных арктических ледяных кернов ученые реконструировали историческое загрязнение свинцом в Древнем Риме и связали его воздействие со снижением когнитивных способностей.

Группа ученых из Института исследования пустыни проанализировала три образца ледяных кернов, чтобы выяснить уровни загрязнения свинцом в Арктике в период с 500 года до н. э. по 600 год н. э. Этот временной отрезок охватывает время от роста Римской республики до ее упадка, с фокусом на примерно 200-летний период расцвета империи, известный как Pax Romana.

С помощью изотопов свинца исследователи установили, что основными источниками загрязнения в этот период были горнодобывающие и плавильные работы по всей Европе. Современное компьютерное моделирование атмосферных потоков позволило создать карты уровней свинцового загрязнения в воздухе в Европе. В сочетании с исследованиями, которые связывают воздействие свинца с когнитивным снижением, группа ученых также установила, что среди европейского населения, вероятно, произошло снижение уровня IQ как минимум на 2-3 пункта.

"Известно, что свинец оказывает широкий спектр воздействия на здоровье человека, но мы решили сосредоточиться на снижении когнитивных способностей, потому что это то, что мы можем оценить количественно", – говорит соавтор исследования Натан Челлман.

Исследование показало, что загрязнение атмосферы свинцом началось еще в железном веке и достигло своего максимума в конце II века до н. э., во времена расцвета Римской республики. В I веке до н. э., во время кризиса Римской республики, уровень загрязнения резко снизился, но вновь возрос около 15 года до н. э. с укреплением империи. Загрязнение оставалось высоким вплоть до Антониновой чумы, которая произошла между 165 и 180 годами н. э. и сильно ударила по Римской империи. Только в начале II тысячелетия н. э., в период Высокого Средневековья, уровень свинцового загрязнения в Арктике превысил даже максимальные показатели Римской империи. По данным исследования, за почти 200 лет расцвета Римской империи в атмосферу было выброшено более 500 килотонн свинца.

"Снижение IQ на 2-3 балла кажется не таким уж большим, но если применить это практически ко всему европейскому населению, это довольно серьезно", – добавляет Челлман.