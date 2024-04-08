Обработаны первые данные детектора темной энергии DESI

В научную коллаборацию DESI входят ведущие астрофизики из многих стран, в том числе Израиля. Цель DESI – обнаружить и исследовать темную энергию. Работа еще не закончена, но основная теория расширения Вселенной уже поставлена под сомнение.

Спектроскопический инструмент темной энергии (DESI – Dark Energy Spectroscopic Instrument) позволяет исследователям заглянуть в прошлое на 11 миллиардов лет. DESI находится на телескопе Мэйолл в Национальной обсерватории Китт-Пик недалеко от Тусона, штат Аризона. DESI имеет уникальную оптику, которая позволяет собрать спектроскопические данные от объектов и определить трехмерное положения галактик и квазаров во Вселенной.

Понимание того, как развивалась Вселенная, связано с одной из величайших загадок физики: темной энергией, которая, по современным представлениям, является движущей силой ускоренного расширения Вселенной.

DESI в настоящее время находится в середине пятилетнего проекта по измерению 40 миллионов галактик и квазаров и созданию самой большой трехмерной карты космоса, с самыми точными измерениями. Инструмент начал свои исследования в 2021 году. Теперь астрофизики объявили о первых результатах анализа данных, собранных за первый год, включая измерения скорости расширения и состава Вселенной.

DESI создан для измерения барионных акустических колебаний (БAO) – огромных пузырей, в которых находились первые галактики, образовавшихся вскоре после Большого взрыва – размер этих пузырей всегда один и тот же, поэтому их можно использовать как стандартную измерительную линейку.

За первый год работы DESI собрал данные 5,7 миллиона галактик и квазаров, чтобы измерить размер БАО и оценить, насколько быстро расширяется Вселенная и какая космологическая модель ближе к истинному положению дел.

DESI опытается выяснить, имеет ли темная энергия постоянное значение повсюду во Вселенной (известное как космологическая постоянная) или ее свойства различаются во времени и пространстве. Хотя измерения БAO, проведенные DESI за первый год, совместимы с космологической постоянной, они ближе к модели, которая предполагает, что темная энергия меняется во времени и пространстве.

Астрофизик Рочестерского университета Сегев Бен-Цви говорит: "Доказательства в пользу меняющейся темной энергии очень интересные, но то, что мы заметили, может быть и случайными колебаниями. Мы не можем быть уверены, пока не посмотрим следующую порцию данных. По текущим оценкам, следующий релиз мы выпустим в конце 2025 года".