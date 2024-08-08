Израильский стартап создает цифровую модель человеческого тела

Компания CytoReason из Тель-Авива создает вычислительные модели заболеваний человека для разработки методов лечения и тестирования лекарств. В последнем раунде ее поддержали Nvidia и Pfizer в размере 80 миллионов долларов.

Компания Nvidia хорошо известна своими процессорами, но у Nvidia есть и другое направление исследований: ее приложения NVIDIA Omniverse и NVIDIA Digital Twin интегрируют графические ускорители, искусственный интеллект и симуляции для создания цифровых двойников. Pfizer производит лекарства и вакцины. На сегодня один из самых долгих этапов при создания препарата – это его тестирование. Понятно почему обе эти компании так заинтересованы в моделях израильского стартапа CytoReason.

Основанная в 2016 году компания использует машинное обучение для создания вычислительных моделей человеческих заболеваний. Разработанные CytoReason технологии моделирует в том числе работу иммунной системы человека на основе данных, опубликованных в самых разных источниках. Эта технология позволяет создать цифровую модель человеческого тела, которую можно использовать для анализа реакций человека на лекарства. Но реальных данных не хватает, нужны еще и синтетические данные. "Мир понимает, что данных недостаточно, и что будущее за моделированием данных", – сказал изданию Times of Israel соучредитель и генеральный директор CytoReason Дэвид Харель.

"Быстрое развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект, несет в себе огромный потенциал для преобразования исследований в области здоровья человека, – сказал главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен. – Pfizer использует передовую платформу иммунологической мультиомики CytoReason для поиска новых путей разработки лекарств".

В 2022 году компания Pfizer объявила об инвестициях в акционерный капитал израильской компании в размере 20 миллионов долларов в рамках более масштабной пятилетней сделки стоимостью до 110 миллионов долларов на лицензирование платформы и моделей заболеваний CytoReason. В новом раунде CytoReason привлекла 80 миллионов долларов в том числе от Pfizer и Nvidia.

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