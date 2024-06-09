Американская компания Tenable приобретает израильский стартап Eureka, основанный экс-разведчиками

Американская компания Tenable ведет переговоры о приобретении израильского стартапа Eureka. По сообщению "Калькалист", сделка оценивается в десятки миллионов долларов. Израильский стартап получил несколько предложений, прежде чем принять предложение Tenable.

Eureka была основана специалистами по кибербезопасности Лиатом Хаюном, бывшим вице-президентом по управлению продуктами в Palo Alto Networks, и Асафом Вайсом, бывшим старшим техническим директором Microsoft и Palo Alto Networks. Сооснователи стартапа являются ветеранами разведки ЦАХАЛа.

В январе 2022 года Eureka привлекла 8 миллионов долларов в виде начального финансирования.

Решение Eureka DSPM (управление безопасностью данных) помогает компаниям снизить риски потери и кражи данных в мультиоблачных средах. Сервис автоматизирует управление сервисами безопасности и контролирует состояние данных компании. Платформа Eureka DSPM работает с инструментами безопасности, которые встроены в каждую облачную платформу. DSPM обеспечивает мониторинг рисков и обеспечивает высокий уровень безопасности при доступе к данным.

Кибергигант Tenable не впервые приобретает израильскую компанию. В сентябре 2023 года Tenable купила компанию Ermetic примерно за 265 миллионов долларов. В декабре 2019 года – компанию по кибербезопасности Indegy примерно за 100 миллионов долларов. В настоящее время в Tenable работают около 2000 человек по всему миру и большое количество специалистов из Израиля. Стоимость Tenable на Nasdaq составляет 4,9 миллиарда долларов.