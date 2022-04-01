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NEWSru.co.il :: Спорт1 апреля 2022 г., 14:58

Синхронное плавание. Израильтянки завоевали в Париже бронзовую медаль

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Синхронное плавание. Израильтянки завоевали в Париже бронзовую медаль

В Париже начался этап Мировой серии по синхронному плаванию. Израильский дуэт Шелли Бобрицки и Ариэль Насси завоевал бронзовую медаль в технической программе. Результат 82.4852 балла.

Запасной была Николь Нахшонов.

Первое место завоевали француженки 83.7000, второе - гречанки 82.7753.

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