Синхронное плавание. Израильтянки завоевали в Париже бронзовую медаль
В Париже начался этап Мировой серии по синхронному плаванию. Израильский дуэт Шелли Бобрицки и Ариэль Насси завоевал бронзовую медаль в технической программе. Результат 82.4852 балла.
Запасной была Николь Нахшонов.
Первое место завоевали француженки 83.7000, второе - гречанки 82.7753.
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