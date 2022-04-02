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NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 07:36

Синхронное плавание. Израильтянки завоевали серебряную медаль турнира в Париже

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Синхронное плавание. Израильтянки завоевали серебряную медаль турнира в Париже

В первый день этапа Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Париже, израильский дуэт завоевал серебряную и бронзовую медали.

Шелли Бобрицки и Николь Нахшонов заняли второе место в произвольной программе, набрав 83.8000 балла.

Победили американки Мегуми Филд и Наталья Вега (85.7667).

На третьем месте француженки Лалли Шассань и Саша Комте (83.2333).


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