Синхронное плавание. Израильтянки завоевали серебряную медаль турнира в Париже
В первый день этапа Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Париже, израильский дуэт завоевал серебряную и бронзовую медали.
Шелли Бобрицки и Николь Нахшонов заняли второе место в произвольной программе, набрав 83.8000 балла.
Победили американки Мегуми Филд и Наталья Вега (85.7667).
На третьем месте француженки Лалли Шассань и Саша Комте (83.2333).
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